VIDEO: Dva umrla v požaru v bloku: gasili s kavno skodelico

SARAJEVO – Dva mrtva in osem poškodovanih je tragična bilanca ponedeljkovega požara v prestolnici BiH. Posnetek gašenja požara je pristal na spletu, saj so po poročanju portala klix.ba gasilci v bloku naleteli na najhujši možni problem – hidrant ni deloval. Posnetek prikazuje gasilce, ki so gasili celo s kavno skodelico.

Gašenje se je pričelo z zamudo, gasilci pa so morali požar v 11. nadstropju gasiti z vodo iz svojih vozil, kar ni zgolj nepraktično, ampak tudi nevarno. Portal poroča, da je za hidrant v bloku odgovoren upravnik, ki pa je sporočil, da hidrant ni deloval, ker je nekdo zaprl ventil v kleti.