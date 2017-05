VIDEO: Dva policista sta ga komaj obvladala

MAKARSKA – V soboto pozno zvečer je makarska policija prejela obvestilo o zelo pijanem tujcu, ki se je neprimerno vedel na plaži v Makarski.

Policija je ukrepala in našla 31-letnega Finca. Bil je vidno pijan, a je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Najprej se je možem v modrem močno upiral, nato je poskusil pobegniti. Postopek s policijo je po opisu očividcev trajal kakšno uro.

Finca so pridržali, saj ni le kalil javnega reda in miru, ampak je bil dan prej tudi nasilen do mame in sestre, s katerima je prišel na počitnice na hrvaško obalo.