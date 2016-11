VIDEO: Dva meseca jo je imel priklenjeno  v zabojniku

JUŽNA KAROLINA – Policija je našla žensko, ki so jo pogrešali od avgusta, priklenjeno v velikem kovinskem kontejnerju. Grozljivo odkritje 30-letne Kale Brown se je zgodilo v četrtek, potem ko so lokalne oblasti dobile namig, da je iz zabojnika na posesti v Woodruffu, Južna Karolina, nekdo slišal tolčenje. Šerif Chuck Wright je povedal, da je bila Kala ob njihovem prihodu priklenjena kot pes. Nesrečnica je pozneje razkrila, da je bila v 10 metrov dolgem in pet metrov širokem prostoru ujeta dva meseca, redno je dobivala hrano. »Božji milosti velja zahvala, da smo žensko našli živo,« je izjavil šerif. Spomnimo se, da se je 30. avgusta za njo izgubila vsakršna sled. Bila je skupaj z 32-letnim fantom Charliejem Carverjem, ki ga še niso našli, so pa na posestvu odkrili njegov avtomobil. Lastnik zemljišča je 45-letni Todd Kohlepp, registriran spolni prekrškar, ki je zdaj v priporu. Istočasno na njegovi 0,5 kvadratnega kilometra veliki posesti že poteka obsežna preiskava. Kala je trenutno na zdravljenju v bolnišnici, močno je travmatizirana, resnejših poškodb pa nima. Policiji je namignila, da bi lahko bila na posestvu vsaj štiri trupla, možje v modrem so medtem že našli več kosov orožja in nabojev. »Ugotoviti poskušamo, ali imamo opraviti s serijskim morilcem,« je nadaljeval šerif. »Vse kaže, da je tako.«



Zgodba je bolj zapletena, ker je Kala delala za Todda, ki je po poklicu preprodajalec nepremičnin. Njena prijateljica Leah Miller je izjavila, da je Kala zanj delala le nekaj tednov, preden je izginila. »Pred časom bi ji morala pomagati v službi, a sem imela operacijo vratu,« je pojasnila Leah. »Še vedno sem v šoku, sprašujem se, ali je iskala mojo pomoč, preden je izginila. Presrečna sem, da je še živa, a moje srce trpi, ker ne vemo, kaj se je zgodilo s Charliejem.«



Šerif je povedal, da poskušajo dognati, kaj se je zgodilo, preden bodo vedeli, za kaj vse ga bodo obtožili. Zagotovo se bo moral zagovarjati zaradi ugrabitve. Na seznamu spolnih prestopnikov se je znašel leta 1987, ker je ugrabil in zlorabljal otroke v Arizoni.