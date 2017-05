VIDEO: »Drobce izstrelkov sem pobiral iz njihov rok, celo iz obraza«

MANCSHESTER – Tudi pri terorističnem napadu v Manchester Areni na koncertu Ariane Grande se je pokazalo, da smo ljudje v stiski pripravljeni pomagati drug drugemu.

Dokaz za to je brezdomec Steve, ki je med bombnim napadom spal blizu dvorane in je še pred prihodom reševalcem začel pomagati žrtvam: »Čeprav sem brezdomec, še ne pomeni, da nimam srca in nisem človek. Ob pogledu na krvave otroke, sem reagiral instinktivno. Drobce izstrelkov sem pobiral iz njihov rok, nekemu dekletu celo iz obraza.«

Njegovo izpoved si poglejte v posnetku.