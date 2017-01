VIDEO: Dramatično: 88-letnico rešil iz gorečega vozila

WADSWORTH – Nadzorne kamere so na cesti v mestu Wadsworth v zvezni državni Ohio posnele vozilo, nad katerim je voznica izgubila nadzor. To je na srečo opazil pogumni policist Cody Lamielle, ki se je prvi znašel na kraju nesreče in iz gorečega vozila nemudoma začel reševati starejši ženski.

Niti trenutek ni pomišljal, ko je zagledal dim, ki se je valil iz vozila. Nekaj trenutkov za tem, ko je 88-letnico odnesel na varno, so avtomobil zajeli ognjeni zublji.

Oglejte si pretresljivi posnetek.