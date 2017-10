VIDEO: Drama pri Slavonskem Brodu: voznik umrl pred očmi otrok

SLAVONSKI BROD – V četrtek nekaj minut čez 11. uro se je v kraju Vranovci v okolici Slavonskega Broda zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena avtobus in osebno vozilo.

Na osebnem vozilu je počila pnevmatika, zato ga je odneslo na nasprotni pas, po katerem je pravilno pripeljal voznik avtobusa. Vozili sta trčili, voznik osebnega vozila je umrl na kraju nesreče, avtobus pa se je prevrnil.

Spletni portal 24sata poroča, da nihče iz avtobusa ni bil huje poškodovan, so pa reševalci osem otrok odpeljali v bolnišnico. Ostale so prepeljali v prostore osnovne šole, kjer so jim nudili potrebno pomoč.

Kot poroča portal, so bili učenci na poti v gledališče.