VIDEO: Drama na morju: ljudje panično skakali v vodo

ŠIBENIK – Minuli vikend so se ljubitelji morja lahko še zadnjič poslovili od poletja, vendar se je za skupino potnikov na gliserju sproščujoče popoldne skoraj spremenilo v pravo tragedijo, poroča Zadarski.hr.

V soboto je plovilo, ki se je nahajalo v bližini otoka Kaprije v okolici Šibenika, zajel požar, potniki pa so se skušali rešiti, kot so lahko: poskakali so v vodo. Dramatične trenutke je v kamero ujel moški, ki je prav v tistem trenutku pogledal proti otoku.