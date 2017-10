VIDEO: Drama na glasbenem festivalu! Iz hotela odjeknili streli, žrtev bo veliko

LAS VEGAS – Na območju igralniškega in hotelskega kompleksa Mandalay Bay so iz hotelske sobe odjeknili streli. Po pisanju ameriških medijev ne vedo, za koliko napadalcev gre. Ne vedo niti točnega števila vseh žrtev, a policija je na terenu, kjer je že zavarovala kraj incidenta.

Festival country glasbe v bližini Mandalay Baya so namreč prekinili streli. Po besedah očividcev so reševalna vozila dobesedno preplavila omenjeno območje, da bi pomagala žrtvam, ki jih je po prvih podatkih nekaj deset. Odjeknilo je na stotine strelov, obstaja pa možnost, da ne gre le za enega napadalca. Prav tako se na posnetkih enega izmed udeležencev koncerta sliši rafal iz avtomatskega orožja. Nastane kaos, sledijo pa dodatni streli in kričanje ...