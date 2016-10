VIDEO: Dih vam bo zastal: kamera posnela strmoglavljenje letala

VALLETTA – Kamere mnogi namestijo v vozila zaradi varnosti in morebitnih škodnih dogodkov na cesti. Eno takih ima tudi Laurent Azzopardi, ki si verjetno ni predstavljal, da bo vanjo ujel strmoglavljenje letala, ki se je danes zgodilo na Malti. Umrlo naj bi pet ljudi.

Sprva so mediji poročali, da so bili na letalu uradniki Evropske unije, a so od tam to zanikali. Sicer pa naj bi bilo letalo na poti v Libijo, a je kmalu po vzletu strmoglavilo in trčilo ob tla.