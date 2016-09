VIDEO: Deset se jih je spravilo nanj, pustili so ga ležati sredi ceste

BEOGRAD – Med navijači so pogosto, žal, tudi nasilneži, ki svojo gorečnost vedno znova izkazujejo ob tekmah priljubljenih moštev. Posnetek, ki so ga objavili na youtubu, prikazuje pretep, ki se je zgodil na beograjski ulici. Deset moških se je spravilo na eno samo žrtev. Kruto so ga pretepli, nato pa pustili ležati sredi ceste.

Napad naj bi se zgodil zaradi derbija med Partizanom in Crveno zvezdo.