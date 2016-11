VIDEO: Denisa in Katerino našli mrtva

PSKOV – Rusijo pretresa tragedija. Gre za ljubezen med najstnikoma Denisom in Katerino, ki se je končala s smrtjo.

Oba sta se pred tem večkrat oglasila prek družabnih omrežij. Katerina naj bi povedala, da ji mama ni dovolila prespati pri prijatelju, a je vseeno odšla, med drugim pa tudi to, da proti policiji nimata možnosti ...

Ker sta imela občutek, da so vsi proti njima, sta 15-letnika pobegnila od doma in se zabarikadirala v hišo. Na policijo sta tudi streljala, kar prikazuje spodnji posnetek. Kljub temu so se možje v modrem več ur pogajali z njima, a na žalost zaman. Najstnika sta se nehala odzivati. Policija je vdrla, na kraju pa so odkrili trupli. Obe sta imeli strelne rane.

Pripadniki posebne enote zanikajo, da bi bili naboji izstreljeni iz njihovega orožja.