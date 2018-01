VIDEO: Delavca elektrika stresla do smrti

BUENOS AIRES – Mladega Argentinca je pri vzdrževalnih delih električne napeljave stresla elektrika. Sodelavci so mu želeli pomagati, vendar je bilo za 28-letnika prepozno.

Kot so potožili sodelavci, jim podjetje ni nudilo nobenega izobraževanja ali treninga za delo ob visoki napetosti. Zastrašujoče je po njihovem tudi dejstvo, da je to v njihovem podjetju že tretji smrtni primer v desetih mesecih, so zapisali v opisu pod posnetkom.