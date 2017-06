VIDEO: Da bi si rešili življenje, skačejo skozi okna

LONDON – V noči na sredo je v severozahodnem delu Londona v stolpnici Grenfell Tower izbruhnil velik požar . Goreti je začelo v drugem nadstropju, požar pa se je hitro razširil vse do najvišjega, 27. nadstropja. Z ognjenimi zublji se bori več kot dvesto gasilcev.

Čeprav o smrtnih žrtvah ne poročajo, pa je že jasno, da je več ljudi poškodovanih, nekateri pa so ostali celo ujeti v svojih stanovanjih. Kriki prebivalcev, ki so ostali v najvišjih nadstropjih in klicali na pomoč, so pretresli vse, ki so bili na kraju dogodka. Nekateri naj bi si celo iz odej poskušali narediti improvizirano vrv in se po njej spustiti iz stanovanj. Očividci dodajajo, da so videli, kako so ljudje skakali skozi okna.

Posnetki kažejo tudi, da je stavba začela razpadati, zato mnogi pričakujejo, da se bo vsak čas porušila.

Gre za stolpnico na elitni lokaciji v severnem Kensingtonu, ki je bila zgrajena sredi 70. let.