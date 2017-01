VIDEO: Čistili razlit pesticid, ob tem umrli 4 otroci

AMARILLO – Strupen plin, ki je nastal, ko so poskušali v hiši v Amarillu v ameriški zvezni državi Teksas z vodo očistiti razlit pesticid, je zahteval življenja štirih otrok, pet ljudi se še zdravi v bolnišnici, njihovo zdravstveno stanje je stabilno, enega otroka so prepeljali v bolnišnico v Lubbock. Zaradi morebitne izpostavljenosti strupu so na opazovanju zadržali še sedem gasilcev, dva policista in reševalca, na srečo nobeden ne kaže simptomov zastrupitve.



V mobilni hiši je bilo v času nesreče deset ljudi, so povedali gasilci. Larry Davis, eden od gasilcev, ki so prihiteli na pomoč, je povedal, da je eden od družinskih članov poskušal z vodo sprati aluminijev fosfid, s katerim je nekdo poškropil pod mobilno hišo, pri tem pa se je razvil strupen plin fosfin. Gasilci in reševalci, ki so se ob petih zjutraj po lokalnem času odzvali na klic v sili, so najprej mislili, da gre za zastrupitev z ogljikovim monoksidom. En otrok je bil neodziven in v nezavesti, umrl je doma, devet bolnih so odpeljali v bolnišnico, kjer so umrli še trije otroci, vsi štirje so bili mladoletni. Kako dolgo so bili izpostavljeni strupenemu dimu, ni znano. Reševalce je poklical človek, ki je prišel na obisk in stanovalce našel bolne. Ni znano, ali je sosed ali sorodnik. Policija incident preiskuje kot naključno zastrupitev. Aluminijev fosfid ameriška agencija za varovanje okolja po toksičnosti uvršča v prvo kategorijo – vanjo spadajo snovi, ki so najbolj strupene. Navadno se prodaja kot sivo-zeleno-rumen prah, spada med eksplozivno nevarne snovi, pri stiku z vodo nastaja vnetljiv in strupen plin fosfin – vname se lahko že pri stiku z vlažnim zrakom, vžig pa lahko povzročijo segrevanje, iskre, plamen. Uporaba aluminijevega pesticida je omejena in zakonsko predpisana, zato ga lahko kupujejo le tisti, ki imajo za to določen certifikat. Prvič je bil registriran v ZDA leta 1950. Fosfin draži oči in dihala, povzroči težave z dihanjem, tudi pljučni edem. Ali je to vzrok smrti, bo pokazala obdukcija.