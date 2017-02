VIDEO: Cesta zamrznila, avto brez nadzora drsel in se zaletaval

BOSTON – Kaj se zgodi, ko z avtom zapeljete po poledenelem hribu? Nič kaj dobrega. Voznik terenca je v Bostonu začel drseti po klancu, pri tem pa ga je s precejšnjo hitrostjo še obračalo. Trčenje z več vozili je bilo neizogibno, nazadnje pa ga je trk rešil mučnih trenutkov.

Več pa na spodnjem posnetku.

Slow-motion nightmare: No one was able to stop this car as it slid down an icy road in the Boston area https://t.co/amUdzdZx6s pic.twitter.com/B5EYNIXKrI