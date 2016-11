VIDEO: Brutalni pretep: divje jo je mlatil po obrazu in telesu

Do pretepa je prišlo v eni izmed britanskih šol, ko je 15-letna Maria v šali polila svojega sošolca z lončkom vode. Njemu se potegavščina ni zdela smešna in se ji je takoj maščeval. Začel jo je divje pretepati, udarci so padali tako po telesu kot obrazu. Deklica je padla, rešila pa sta jo šele sošolca, ki sta nasilneža ustavila, poroča Daily Mail.