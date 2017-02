VIDEO: Brutalni Balkanec zbil zlatarko, nadzorna kamera vse posnela

MILANO – Italijanska policija je objavila posnetek septembrskega ropa v Milanu.

V zlatarno je vstopil na videz uglajen moški, ki se je zanimal za nakup nečesa. Očitno pa je zgolj pripravljal teren za nečednosti. Najprej si je ogledoval artikle, ko je ženska odšla v sosednji prostor, kjer je bil sef, pa je stopil za njo in jo zbil na tla.

Policija je prijela dva osumljenca, in sicer Srba, stara 29 in 30 let.