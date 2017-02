VIDEO: Brutalna kazen: bičali so jo dokler ni padla po tleh

Posnetek, ki vas bo osupnil prihaja iz Indonezije. Redko videno kaznovanje v javnosti je tokrat kamera ujela na enem izmed tamkajšnjih trgov. Zamaskirani moški so pretepli žensko dokler ni padla po tleh od udarcev in bolečin. Po vsakem udarcu je zaječala in se prijela za hrbet, po petem udarcu pa ni več zdržala bolečine in je omahnila po tleh. Vse skupaj je spremjlala navdušena množnica, ki je glasno komentirala dogajanje.