VIDEO: Brutalen umor: truplo brez glave in rok je pogrešani 16-letnik

MASSACHUSETS – Zgodba 16-letnega Leeja Manuela Viloria-Paulina, ki je izginil 18. novembra, se je žalostno končala. Njegovo truplo je trinajst dni kasneje odkrila ženska, ki se je sprehajala s svojim psom. Obdukcija je trajala kar 11 ur, saj je bilo zaradi grozljivih poškodb telo tako iznakaženo, poroča Daily Mirror.

»Še nikoli nismo videli kaj bolj strašnega. Obdukcija je trajala 11 ur, sa je bilo telo preveč poškodovano. Meščani so nad zločinom zgroženi, naša mala skupnost pa je psihičo uničena.« je povedal načelnik tamkajšnje policije. Še bolj grozna pa je novica, da naj bi Leeja ubil sošolec, 16-letni Matthew Borges, razloga za umor pa policija še ni razkrila. Povedali pa so, da so mladega Leeja našli brez glave, njegove roke pa so bile odsekane pod komolci.

»Lee in Matthes so na dan umora skupaj večerjali. Oba sta bila dobro razpoložena, nasmejana in vedra. Nikomur ni jasno, kaj se je kasneje zgodilo« so povedali pretreseni sošolci. Matthewa so policisti aretirali potem, ko so odkirli Leejevo truplo in preiskali njegovo hišo, kjer so našli dovolj dokazov, sodili pa mu bodo kot polnoletni osebi.