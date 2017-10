VIDEO: Brat strelca v šoku: »Kot asteroid!«

LAS VEGAS – Brat Stephena Paddocka, Eric, ki je na koncertu v Las Vegasu s streli iz 32. nadstropja hotela ubil najmanj 58 ljudi, je v šoku. Novinarji so ga ujeli pred njegovim domom: »V življenju se preživljam z iskanjem odgovorom, tole zdaj, pa je samo »kaj«. Kot asteroid!« Po klicu policije iz Las Vegasa sorodniki morilca sodelujejo z njimi in poskušajo priti stvari do dna. Nobenemu ni jasno, kako je možno, da se je zgodilo kaj takšnega.

Napadalca Stephena Paddocka (64), sicer iz mesta Mesquite blizu Las Vegasa, je policija našla mrtvega v hotelski sobi, iz katere je streljal. Ustrelil se je, preden so policisti vdrli v sobo . Tam so našli množico avtomatskega orožja. Njegov brat pravi: »Ne vem, od kod mu toliko orožja, saj ga ni nikoli imel.« O morilcu je za zdaj jasno, da je upokojeni računovodja, ki je rad letel z malimi letali in ni imel kriminalne preteklosti.

V najhujšem strelskem masakru v moderni zgodovini ZDA je ubil najmanj 58 ljudi, več kot 500 je ranjenih . Do zdaj se je najbolj krvav pokol zgodil leta 2016 v nočnem klubu v Orlandu na Floridi, ko je umrlo 49 ljudi.