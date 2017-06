VIDEO: Bil odpuščen, pa na delovnem mestu naredil pokol

ORLANDO – Moški je danes v floridskem Orlandu streljal in ubil pet ljudi. Na koncu si je sodil še sam. Kot so sporočile lokalne oblasti, je šlo najverjetneje za dejanje maščevanja na nekdanjem delovnem mestu, kjer so ga aprila odpustili. Vsi ubiti so bili namreč njegovi nekdanji sodelavci.

Lokalne oblasti so sporočile, da so štiri osebe umrle na kraju zločina, ena pa v bolnišnici. Streljanje je preživelo sedem ljudi. Moški je imel pri sebi pištolo in nož.

Dodali so, da incident obravnavajo kot nasilje na delovnem mestu in da najverjetneje ni povezan s terorizmom.