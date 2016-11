VIDEO: Babici spodrsnilo, dojenček je padel skoraj 10 metrov globoko

ŠANGHAJ – Nadzorna kamera je pred dnevi posnela hudo nesrečo v Šanghaju. Posnetek prikazuje starejšo ženico, bila naj bi babica, ki je nosila v naročju dojenčka. Prišla je do tekočih stopnic, ki so se spuščale navzdol. Stopila je nanje in izgubila ravnotežje. Poskušala se je ujeti in prijeti ob naslon, pri tem pa ji je otrok padel iz rok. Trudila se ga je ujeti, vendar ji ni uspelo. Štiri mesece star fantek je padel skoraj deset metrov globoko in umrl.

Grozota se je odvijala pred očmi mamice, ki je hodila za babico. Po dogodku je nemudoma stekla po stopnicah navzdol, a otroku ni bilo več pomoči.