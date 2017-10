VIDEO: Avtomobil zapeljal v množico ljudi

LONDON – V bližini Prirodoslovnega muzeja v Londonu je danes okoli 14.20 avtomobil zapeljal v množico. Pri tem je bilo poškodovanih več ljudi, je prek twitterja sporočila londonska policija. V bližini kraja dogodka so aretirali moškega (voznika).

Eden od očividcev je na družabnem omrežju zapisal: »Pravkar sem videl, kako voznik podira ljudi v Londonu. Kontaktirajte svoje prijatelje, če so bili danes v bližini Prirodoslovnega muzeja.«

Na kraju dogodka so policisti in reševalci. Dogodek se je zgodil na cesti Exhibition Road v Južnem Kensingtonu, kjer se nahajajo številni svetovno znani muzeji, zato je tam ves čas veliko turistov.

Avtomobil naj bi po navedbah očividcev zapeljal na pločnik in med pešce, pri tem pa najverjetneje zadel v betonsko oviro. Po navedbah britanskega BBC so ranjeni utrpeli le lažje poškodbe. »Preiskava okoliščin in motiva je v teku,« je sporočila policija.

Car 'PLOUGHS INTO PEDESTRIANS' in London. This is the suspect, who gets arrested pic.twitter.com/FiirNDHybi — Voice of Europe (@V_of_Europe) October 7, 2017

Seems like a terrorist attack in South Kensington #london pic.twitter.com/WCIbjLUNmS — Romain Afflelou (@RAFFLELOU) October 7, 2017