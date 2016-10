VIDEO: Avto z osmimi potniki trčil v drevo, umrli gimnazijki

PULJ – Decembra lani se je pri Fažani zgodila huda nesreča, v kateri sta umrli komaj 17 let stari Elena Đurić in Francesca Šuran. Zdaj je tožilstvo zoper voznico vložilo obtožnico. Kot so ugotovili, je mlada voznica citroena bila alkoholizirana, v avtu, ki je bil registriran za pet oseb, pa jih je bilo osem, od tega dve celo v prtljažniku. Med vožnjo iz smeri Fažane proti Pulju je izgubila nadzor nad vozilom in trčila v drevo. Silovit trk je bil usoden za dve osebi, še štiri so bile huje poškodovane, dve pa lažje.

Tožilstvo voznici očita malomarnost, grozi pa ji do osem let zapora.