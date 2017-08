VIDEO: Avto poletel čez ograjo, zgoreli so do neprepoznavnosti

KÖLN – Na nemški avtocesti proti Kölnu se je zgodila huda prometna nesreča, ki je osupnila tudi policiste. V njej so umrli štirje ljudje.

Express.de piše, da je okoli 4. ure športni avtomobil VW golf, ki ga je vozil 32-letni voznik iz Aachna, z veliko hitrostjo trčil v 40-tonski tovornjak. Odbilo ga je na levo stran. Nato se je vanj zaletel še en avto iste znamke, v katerem so bili dva moška in dve ženski. Udarec je bil tako močen, da je avto odbilo na drugo stran ograje na cesto, ki pelje v nasprotno smer. Vozilo je padlo na avto, v katerem so bili štirje mladi, stari 18–21 let.

Oba avtomobila sta zagorela, dva moška in ena ženska pa so zgoreli do neprepoznavnosti. Osemnajstletnica je padla iz avtomobila in preživela, vendar je utrpela hude telesne poškodbe. Voznik iz Aachna pa je ob padcu iz avtomobila umrl na kraju nesreče.