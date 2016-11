VIDEO: 27-letnica seksala s psom in to posnela

BRISBANE – Sedemindvajsetletnica se je na znašla na sodišču v avstralskem Brisbaneu zaradi zoofilije. Kot poroča The Sun, je dekle posnelo seks s psom, njen takratni fant pa naj bi jo pri tem spodbujal. A to ni bilo prvič, da je zagrešila tako dejanje. Prvikrat naj bi se predala mesenim užitkom s psom kar pred fantom, da bi ga vzburila, potem pa je to ponovila še sama in mu posnetek na njegovo željo tudi poslala.

Mediji so razkrili, da se je zlorabljenemu štirinožcu prepustila Jenna Louise Driscoll, ki je dejanje na sodišču tudi priznala. Obramba je vztrajala, da je 27-letnica imela težko otroštvo, ki mu je sledilo težko šestletno razmerje, v katerem se je zoofilija tudi zgodila.