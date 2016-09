VIDEO: 19-letnik ubil starše, našli so ga, ko je sedel poleg trupel

POKUPSKO – V družinski hiši v bližini Pokupskega pri Veliki Gorici so v četrtek malo po poldnevu našli mrtvi par, Miro in Stjepana Š.

Oba sta bila stara okoli 50 let, po neuradnih podatkih hrvaških medijev pa je sin ubil mamo in očeta. »V hiši so policisti našli sina, kako sedi zraven njiju,« je povedal eden od vaščanov. Portal Index poroča, da so ga policisti prijeli, gre pa za 19-letnega Stjepana Š. Sosedje so povedali, da na njem doslej ni bilo opaziti nič nenavadnega. Pred nekaj leti je doživel hudo prometno nesrečo, se komaj izvlekel, njegovi starši pa so komaj zbrali dovolj denarja za zdravstveno oskrbo. Sosedje so ga opisali kot mirnega fanta, ki težav z alkoholom ni imel, prav tako naj bi se s starši dobro razumel.

V hiši je gorela sveča

Policijo je sicer poklicala hči zakonskega para, ker ni mogla v zaklenjeno hišo, starši pa se na njene klice niso odzivali. Skozi okno je sicer videla, da v hiši gori sveča, vendar vanjo ni mogla. Policija ji je po telefonu dejala, naj ničesar ne ukrepa sama. Ko so vendarle vdrli v hišo, so tam zagledali strašen prizor: Stjepan je sedel zraven trupel staršev, na vprašanje, kaj je vendar storil, pa je odgovoril, da je to pač moral narediti, poroča Večernji list.

Njegovi starši so se ukvarjali s poljedelstvom, on pa jima je pri tem pomagal. Delal je v tovarni v Pisarovini, pred nekaj meseci pa so ga odpustili. Zakaj je ubil starše, še ni jasno, se pa govori, da ju je zabodel.