Veste kje sta? Luka in Andrej odšla od hiše, vrnila se nista

ZAGREB – Luka Neno Marić (14) in Andrej Blažević (15) iz Slavonskega Broda sta v torek odšla od hiše in se še vedno nista vrnila. Rekla naj bi, preden sta odšla, da bosta le za kratek čas skočila ven. Po poročanju 24sata, otrok še vedno niso našli, za njima poteka iskalna akcija.

Luka Marić je visok 176 cm. Ima kostanjeve lase in rjave oči. V času izginotja je bil oblečen v črno usnjeno jakno, črne kavbojke in črne nogometne čevlje. Andrej Blažević je visok 180 cm. Ima rjave lase in modre oči. V času izginotja izginotju je bil obelečen v zgornji del trenirke Adidas, oljčno-zelene hlače Adidas in visoke športne copate.

Luka, Andrej vrnita se hiši, vse bo v redu, samo se vrnita, preko hrvaških medijev svojega vnuka Luko in njegovega prijatelja poziva babica Nada Miljević. »Moj vnuk je hiperaktiven, on vedno želi nekaj več. Včasih se jezi, demonstrativno je zapustil hišo, celo za cel dan, vendar smo ga vedno našli. To je že predolgo, da ga ni doma, zato prosim Bogu, da se oba vrneta domov,« v joku doda babica.

Če imate informacije o njiju, se obrnite na najbližjo hrvaško policijsko postajo ali preko e-pošte nestali@nestali.hr.