Varuška iz pekla: triletnici pritiskala dlan na vroč štedilnik

HARTFORD – Sodišče v Connecticutu je na 15 let zaporne kazni obsodilo varuško, ki je triletno deklico strahotno mučila. Njeno roko in nogo je dala na plošče štedilnika, zgrabila jo je za lase in zibala nad tlemi, prav tako jo je zaprla v škatlo za igrače. V torek je sodišče po šestih tednih 32-letni Lidii Quilligani izreklo kazen za skupaj 24 napadov na otročička. Lahko bi dobila še višjo kazen, a si je izposlovala ugodnost v zameno za priznanje.

15 let bo varuška preživela v zaporu.

Ekvadorka je mati treh otrok. Aretirali so jo leta 2015 v Danburyju, potem ko so skrite kamere v stanovanju razkrile, kako zlorablja triletno deklico in enoletna dvojčka. Njeni zagovorniki so vztrajno poudarjali, da ne gre za pošast, temveč za žalostno osebo, ki je izgubila nadzor. Razkrili so, da jo je kot deklico zlorabil pijani oče in da otrok ni znala drugače disciplinirati. Zagovornik otrok je njena dejanja označil za mučenje. Eno leto je delala za družino, preden so ji prišli na sled. Ob aretaciji je bila tretjič noseča.

Decembra 2014 je prišla dekličina mati iz službe in prvič posumila, da se dogaja nekaj čudnega. Marca 2015 je imela opekline na roki in modrico na očesu. Lidio je vprašala, kaj se dogaja. Zlagala se je, da je deklica zraven štedilnika postavila stol in se po nesreči opekla, nato pa pa z glavo udarila v enega od gumbov na štedilniku. Takrat sta že namestila skrito kamero, na kateri je bilo vidno, kako varuška vleče otroka k štedilniku in ga namenoma opeče po rokah in nogah. Dekle je imelo opekline druge stopnje. »Stopnja njene krutosti je bila izjemna, česa takšnega še nisem videla,« je povedala zagovornica otrok Sharon Dornfeld. »Mučila je otroke.«

Marca so varuško skrivoma snemali deset dni in v tem času videli grozljive stvari. Lidia je otroka zgrabila za lase in ga vrtela po zraku. In ga tolkla po obrazu. »Nisem si mogla pomagati,« je povedala na sojenju. »Verjemite mi, z vsem srcem sem imela rada te otroke, tisočkrat obžalujem svoja dejanja.« Mama mučenih otrok je njeno opravičilo zavrnila, v izjavi je zapisala, da ni opravičila za njena dejanja. Sodnik se je strinjal, da je 15 let zapora premila kazen za njene zločine.