Varnostnik v vrtcu zažgal otroke

RIO DE JANEIRO – Štirje otroci, vzgojitelj in varnostnik so umrli v požaru v vrtcu v brazilskem mestu Janaúba. Ogenj, ki je ranil okoli 25 ljudi, je podtaknil vrtčevski varnostnik. »Prepričani smo, da je zažgal sebe in otroke v vrtcu,« je povedal predstavnik vojaške policije John Aparecido Nascimento.

Napadalec je bil 50-letni Damien Soares dos Santos, ki je kot nočni čuvaj v vrtcu delal zadnjih osem let. Zgodilo se je v torek zjutraj, ko je bilo v prostorih 50 otrok. »Potrdimo lahko smrt štirih otrok, devet ljudi je še vedno v kritičnem stanju.«

Nočni čuvaj Damien Soares dos Santos je svoje delo do tragedije opravljal zelo odgovorno.

V lokalni bolnišnici so zdravili 40 ljudi, 15 jih je bilo le v šoku in so jih že izpustili. Preiskovalci še ne vedo, zakaj se je Santos odločil za tako grozljivo dejanje, saj je svoje delo opravljal zelo odgovorno. Ob napadu je bil uradno na počitnicah, v vrtec je odšel pod pretvezo, da bi izročil zdravstveno spričevalo, menda je trpel za depresijo. S seboj je imel rožnati nahrbtnik, sumijo, da je v njem prinesel vnetljivo tekočino, alkohol ali bencin. Osebje je povedalo, da je polil otroke in vse skupaj zažgal. Nekatere naj bi objel, tako da so zagoreli.

Mestne oblasti so zaradi tragedije razglasile sedem dni žalovanja, svojce pa je nagovoril tudi predsednik Michel Temer.