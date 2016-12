Varnostnik ustrelil učenca z nožem

Na šolskem dvorišču v ameriškem mestu Reno je v sredo dopoldne v mlaki krvi obležal 14-letni deček, ki je vrstnikom grozil z nožem. Policija je okoli 11.30 prejela klic o nasilju na srednji šoli Procter R. Hug. Predstavnik policijske postaje Riley Sutton je povedal, da so območje zavarovali, čeprav so sprva govorili, da so razmere stabilne in pod nadzorom. Dečka je ustrelil šolski varnostnik, ker se najstnik ni odzval na pozive, naj odloži orožje. Ranjenega zdravijo v bolnišnici v Renu, njegovo stanje je kritično. Očitno so se stepli šolarji v delavski četrti mesta, najstnik, ki ostaja neimenovan, pa je imel pri sebi vsaj eno bodalo. Sprva ga je poskušal s pogovorom pomiriti šolski varnostnik. Mladostnika mu ni uspelo prepričati, naj nož odloži, zato je na koncu učenca ustrelil in se umaknil s prizorišča. »Potem ko je bila grožnja odpravljena, je omenjeni varnostnik začel dečku dajati prvo pomoč, dokler niso prišli reševalci,« je pojasnil šef policije.



Dijak prvega letnika Robert Barragan je za medije povedal, da je varnostnik ustrelil vrstnika v ramo, ker je pred šolsko knjižnico izvlekel nož in zabodel sošolca. Po njegovih besedah sta bila v prepir vpletena le dva učenca. Šolo so po streljanju zavarovali in prepovedali, da bi jo kdor koli zapustil ali prišel blizu. Šele sredi popoldneva so učencem dovolili, da so v spremstvu staršev odšli domov. Varnostnik, ki je učenca ustrelil, je že odgovarjal na vprašanja policije, trenutno je na prisilnem dopustu.



Barragan je dodal, da si je dogodek v živo ogledalo okoli 40 učencev, številni so vse skupaj posneli na mobilne telefone. Policija se je želela dokopati do teh posnetkov, preden bi prišli v javnost. Na šoli je v četrtek potekal pouk po ustaljenih tirnicah. »Vsak učenec in zaposleni, ki bi potreboval pomoč pri soočanju z dogodki minulih dni, ima na voljo svetovalno službo.«

