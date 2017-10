Vampirji pregnali Združene narode

LILONGWE – Združeni narodi so bili prisiljeni umakniti svoje osebje iz Malavija, države na jugovzhodu Afrike, potem ko so govorice o vampirjih na jugu države sprožile javne pozive k linčanju. Od sredine septembra je bilo umorjenih najmanj šest ljudi, vsi so v okrožjih Phalombe in Mulanje prišli v kremplje podivjanim tolpam. Posamezne skupine so celo postavile cestne zapore, da bi našle in ubile tako imenovane vampirje.



Območje so za Združenimi narodi zapustile številne dobrodelne organizacije, saj je verovanje v čarovništvo na tamkajšnjem podeželju zelo razširjeno. Zadnji dogodki so skrb vzbujajoči, saj je Malavi ena od najbolj revnih držav na svetu in je močno odvisna od tuje pomoči. A to ni prvi tovrstni izbruh, leta 2002 so podobne govorice povzročile, da so kmetje pustili svoj pridelek na poljih, saj so se bali, da jih bodo napadli vampirji. »Nekatera območja so močno prizadele zgodbice o krvosesih,« je zapisano v poročilu Združenih narodov. Vodja tamkajšnje misije Florence Rolle je povedala, da pozorno spremljajo razvoj dogodkov. Želijo si, da bi se lahko čim prej vrnili.

Malavijski predsednik Peter Mutharika je povedal, da so dogodki zelo pretresljivi in mučni. Izkazalo se sicer je, da so govorice o vampirjih prišle iz sosednjega Mozambika, ni pa jasno, kdo jih je začel.