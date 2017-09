V zapor zaradi kovancev

ANKARA – Na letališču Milas-Bodrum so oblasti prijele 52-letnega britanskega turista Tobyja Robynsa, ko je bil z družino na poti domov s počitnic. Med rutinskim pregledom so v njegovi ročni prtljagi odkrili 13 kovancev, ki veljajo za zaklad nacionalnega pomena. Očetu petih otrok grozi triletna zaporna kazen, ker o najdbi ni obvestil pristojnih oblasti.

Voznik reševalnega vozila iz Southwicka je bil na dvotedenskem oddihu v Turgutreisu. Družinski prijatelj James Stoneham je povedal, da so ga zvlekli z letala. Naslednji dan je stopil pred sodnika, zdaj čaka na odločitev, ali bodo proti njemu spisali obtožnico. Trenutno je ves turški sodni sistem na počitnicah, kar pomeni, da bi lahko negotovost trajala od štiri do šest tednov. Zdaj je v priporu Milas, kjer je približno 70 jetnikov. Njegova 43-letna žena Heidi in dva sinova so odleteli nazaj domov. »Obsojajo ga, da je kradel turške starine, a on se tega sploh ni zavedal. Vsi so šokirani. Bil je na počitnicah in se zabaval, zdaj pa je za zapahi.«

13 kovancev je tihotapil v ročni prtljagi.

Kovance je našel približno šest kilometrov od otoka Yassi Ada, kjer naj bi bilo 25 potopljenih ladij iz obdobja med četrtim in 16. stoletjem. Možno je, da so se kovanci premaknili zaradi nedavnega potresa, ki je prizadel regijo. Toby se je zelo rad potapljal na dih, to je bil od nekdaj njegov konjiček. »Mislil sem, da mu bodo kovance zaplenili in ga ošteli,« je rekel član njegove družine, ki želi ostati neimenovan. »Brez potrebe delajo iz muhe slona.«