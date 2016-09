V zameno za milejšo  kazen pokazal grob

Bilo je leta 1989, ko je v Minnesoti izginil komaj enajstletni Jacob Wetterling, oblasti pa so nedavno odkrile morilca in dečkove posmrtne ostanke. Zgodba, ki je skoraj tri desetletja pretresala ZDA, bo v kratkem dobila sodni epilog, brutalneža Danny Heinricha pa žal ne bo doletela kazen, kakršno bi si zaslužil, poročajo ameriški mediji.



Le ob milosti pravosodja je bil namreč pripravljen razodeti Jacobov grob, ki ga je izkopal pred daljnimi 27 leti in o njem molčal kljub eni od najobsežnejših iskalnih akcij v ameriški zgodovini ter zavzemanju skrušenih staršev, po zaslugi katerih v ZDA danes sploh obstajajo registri spolnih prestopnikov, zdaj tudi že javno dostopni. »Kaj sem storil narobe?« je enajstletnik obupan in na smrt prestrašen spraševal ugrabitelja, mučitelja in morilca, je med zaslišanjem razodel zdaj 53-letni Heinrich, ki ga bo najverjetneje doletela kazen 20 leta zapora, pozneje pa bo najverjetneje služil pogojno kazen pod strogim nadzorom. O dogovoru je bila dečkova družina seznanjena in ga je sprejela, le tako je bil namreč Heinrich pripravljen do potankosti opisati srhljivo dogajanje 1989. in razkriti kraj, kjer je zakopal ubogega Jacoba, priznal pa je tudi spolni napad na dvanajstletnega Jareda Scheirla, potem ko je tehnologija z DNK postregla z novimi odkritji: za posilstvo mu ne bodo več sodili, ker je primer zastaral, bo pa priznanje pomagalo žrtvi, da začne končno prebolevati travmatično in okrutno izkušnjo, so pojasnili tožilci.



Zlorabil in ustrelil



Usodnega 22. oktobra 1989 je Heinrich prežal na tri dečke, ki so kolesarili v St. Josephu v Minnesoti. Zakrinkal se je in dečke – Jacoba, njegovega brata Trevorja in prijatelja – ustavil s pištolo. Potisnil jih je v jarek in jih povprašal po imenu ter starosti, potem pa dva dečka odslovil in jima zagrozil, da ju bo ustrelil, če je ne bosta nemudoma pobrisala. Jacoba je vklenil in odpeljal v sosednji Paynesville na osamljeno zemljišče, kjer ga je spolno zlorabil: deček je pozneje potožil, da ga zebe, zato mu je dovolil, da se obleče, ko pa ga je poprosil, naj ga pelje domov, ga je zavrnil. Jacob je začel jokati, Heinrich pa je potem zaslišal policijske patrulje v daljavi, ki so že začele mrzlično iskati ugrabljenca, zato je otroka hladnokrvno ustrelil v glavo. Pištola je dvakrat zatajila, tretji strel pa je enajstletnika pokončal.



Heinrich je potem pobegnil s kraja zločina, a se je vrnil nekaj ur pozneje, da bi zakopal truplo. Na grob se je vrnil še leto dni pozneje in opazil, da iz zemlje kukajo dečkova oblačila in nekaj kosti. »Kar največ sem natrpal v vrečo in se odpeljal na drugo stran avtoceste in ostanke zakopal drugje,« je med zaslišanjem pripovedoval Heinrich, v ozadju pa sta opisovanje sinovega brutalnega konca pretresena in v solzah poslušala Jacobova mati in oče, Patty in Jerry. »Grozljivo je poslušati o njegovih zadnjih urah. Ne moreva verjeti, da je mrtev že tako dolgo. Za naju je bil živ vse do dne, ko so našli njegove ostanke,« je pozneje povedala strta Patty, ki se je po sinovem izginotju začela zavzemati za strožje zakone pri kaznovanju ugrabiteljev in morilcev otrok ter dejavnejše iskalne akcije in pomoč medijev ter javnosti, leta 1994 pa so zvezne države začele druga za drugo uvajati registre spolnih prestopnikov.



Preiskovalci so Heinricha sumili vse od Jacobovega izginotja, a vse do nedavnega niso zbrali dovolj dokazov. Obsodili so ga tudi posedovanja otroške pornografije, dokazov so našli v njegovem domu obilo, skupno kazen pa mu bodo izrekli 21. novembra.