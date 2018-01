V Zagrebu moškega ustrelili v nogo

ZAGREB – V četrtek okoli 20.40 so policijo obvestili o streljanju na ulici v Zagrebu. Dogajanje je pritegnilo pozornost mimoidočih in gostov bližnjih kavarn, nato so na kraj dogodka prispeli tudi policisti v civilu, ki so prizorišče zavarovali s trakovi ter zaprli bližnjo kavarno.

Moškega (47), ki je bil ustreljen v nogo, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.

Storilca, ki je pobegnil s kraja dogodka, še vedno iščejo. Bežal naj bi proti živalskemu vrtu.