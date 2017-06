V zadnjih minutah življenja: Mama, hvala za vse, kar si storila zame

LONDON – Gloria Trevisan in Marco Gottardi, ki sta se pred tremi meseci preselila v London in si v stanovanju v 23. nadstropju stolpnice, v kateri je zagorelo v sredo ponoči, sta sredi noči poklicala starše v Italijo in se od njih poslovila in zahvalila za vse, kar so zanju naredili. Njuni starši so prepričani, da za mlada zaljubljenca ni več upanja. Marco je ob 3.45 poklical starše in dejal, naj jih ne skrbi, da je vse pod nadzorom. Toda ko jr približno 20 minut kasneje poklical še enkrat, je bilo vse drugače. »Klica nikakor ne morem spraviti iz glave. Rekel je, da je ogromno dima, ki se dviguje,« je za italijanske medije razkril mladeničev oče.

»Na liniji smo bili vse do zadnjega trenutka. Okoli 4.07 nam je povedal, da je stanovanje preplavil dim, da je situacija resna. Nekaj minut kasneje je prekinilo zvezo, od takrat naprej nismo več imeli stika z njima,« je povedal Marcov oče, Glorijini starši pa so dodali, da jih je hči o požaru obvestila okoli treh ponoči in dejala, da čakata pomoč.

»Želela sta zapustiti stanovanje, a so ognjeni zublji zajeli stopnišče,« je dejal Glorijin oče, ki je večkrat skušal priti v stik z njo, a mu ni uspelo.

Družinska odvetnica je povedala, da je slišala posnetke zadnjega pogovora, v katerem se je Gloria poslovila od staršev in dejala: »Mama, hvala za vse, kar si storila zame.« Odvetnica je še dejala, da družina nima več upanja, da bi bila Marco in Gloria še živa. »Ne vemo, v kakšnem stanju bodo našli njuni trupli, če ju sploh bodo ...«