V zadnjem trenutku si je premislila, a je bilo prepozno

STRAŽA – Na progi Ruma–Brasina pri kraju Straža je v noči na sredo ugasnilo življenje. Umrla je Dragana Vasić, 25-letnica iz omenjene vasice. Njen leto dni mlajši fant Željko Lazarević iz Novega sela je bil težje poškodovan, mladoletna sestrična pa lažje. Alo! poroča, da sta dva para stopila na progo in čakala na vlak. Prvi par si je hitro premislil, tik pred njegovim prihodom pa tudi Dragana. S tirov naj bi poskušala spraviti tudi Željka, a ji ni uspelo.

Dogajanje je videl strojevodja. Iz več ton težkega stroja je začel opozarjati z zvočnim signalom, ko je zagledal para na tirih. Eden se je hitro umaknil, drugi pa ne: »Na pomoč je prišla še deklica, ki je poskušala odvleči moškega, a jih je vlak zadel.«

Vaščani so pojasnili, da je šlo za nesrečno ljubezen. Že pred tremi leti naj bi Dragan in Željko bila par, a je zaradi nerazumevanja v ljubezni dvignila roko nadse. Komaj je preživela in se poskušala pobrati. Iskala je novo ljubezen, a ji ni bilo naklonjeno. Spet se je zbližala z Željkom in zdaj se je zgodilo to, je povedala njena sorodnica.