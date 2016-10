V strelskem obračunu umrl župan

MANILA – Na Filipinih je v strelskem obračunu s policijo umrl župan mesta Saudi Ampatuan Samsudin Dimaukom, poleg njega pa še devet njegovih varnostnikov. Dimaukoma je filipinski predsednik Rodrigo Duterte obtožil vpletenosti v nelegalno tihotapljenje drog. Do obračuna je prišlo nekaj ur po tem, ko je Duterte zagrozil, da bo še zaostril svoj boj s kriminalom.

Dimaukom, župan mesta na jugu Filipinov, je sicer eden od 150 lokalnih oblastnikov, sodnikov ali članov policije, ki jih je Duterte obtožil, da so vpleteni v tihotapljenje drog. Dimaukom je sicer znan po rožnati mošeji, ki jo je z željo po miru dal zgraditi v Saudi Ampatuanu.

Obljubil, da bo nehal grdo govoriti

Tiskovni predstavnik policije Romeo Galgo je povedal, da je Dimaukoma in njegovo varnostno osebje ustavila policija in jih osumila, da so tihotapci prepovedanih poživil. Prišlo je do streljanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Osumljenci so bili močno oboroženi, streljali so na policiste, ki so jim vrnili s streljanjem,« je dejal Galgo.

Duterte se je medtem vrnil z obiska Japonske, na letališču pa je novinarjem razložil, da je na letalu po pogovoru z bogom doživel razsvetljenje. »Slišal sem glas, ki mi je rekel, naj neham grdo govoriti, in obljubil sem mu, da bom nehal.«

Filipinski predsednik je znan po ostrem jeziku, med drugim je žalil ameriškega predsednika Baracka Obamo, Evropsko unijo pa označil za hinavsko. Med drugim se je primerjal tudi z nemškim nacističnim voditeljem Hitlerjem.