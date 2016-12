V streljanju na cesti umrl 3-letni deček

LITTLE ROCK – V Little Rocku v ameriški zvezni državi Arkansas je v streljanju umrl 3-letni deček, ki je bil v avtomobilu skupaj z babico. Ta je ustavila pred znakom stop, in ker nato ni dovolj hitro speljala, je voznik za njo znorel, sprva trobil, nato pa stopil iz avtomobila in začel streljati na njen avtomobil. Najmanj en naboj je zadel dečka.

Babica je odpeljala s kraja streljanja. Sprva ni opazila, da je strelec zadel dečka, policijo pa je poklicala šele iz nakupovalnega centra, kamor sta bila namenjena. Triletnika so s strelnimi ranami prepeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega, poročajo tuje tiskovne agencije.