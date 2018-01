V strašni nesreči umrl moški, ki je preprečil atentat na Tuđmana

STANKOVCI – V noči na četrtek se je v Stankovcih zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 47-letni Vinko Bura, ki je leta 1990 ob poskusu atentatu v Benkovcih obvaroval Franja Tuđmana. Vinka je do smrti zbil njegov prijatelj 49-letni Ante Pelaić, ki je prav tako upokojen vojni policist. Po poročanju 24sata sta bila pred tragično nesrečo na skupni večerji.

Pelaić je z mercedesom povozil Buro, ki je pešačil domov. Nesreča se je zgodila dobrih 200 metrov stran od hiše, kjer so večerjali. Bura je ob trčenju poletel skozi vetrobransko steklo, zagozdenega ga je nato kakšnih 100 metrov vozil do Burove hiše, ga izvlekel iz avta, pustil ležati na tleh in zbežal. Čez pol ure se je nato vrnil na kraj nesreče in policistom vse priznal.

»Okoli ene ure ponoči smo slišali strašen udarec in čudne zvoke. Pritekli smo ven in na tleh opazili tablice, nato pa še okrvavljenega Vinka. Ni nam bilo jasno, kaj se je zgodilo, smo pa takoj poklicali policiste,« je dejala soseda.

To tragično-groteskno dogajanje je lažje razumljivo, če povemo, da je bil Pelaić pijan kot mavra. V krvi je imel kar 2,33 promila alkohola.