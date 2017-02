V stolpnici skrito žensko truplo, policija išče moža

REKA – Najdba ženskega trupla v skupni shrambi stolpnice v Ulici Andrije Peruča je zgrozila tamkajšnje prebivalce. Policija smrti ženske sicer ne povezuje z umorom, je za hrvaški Jutarnji list povedala tiskovna predstavnica Primorsko-goranske policijske uprave Svemirka Miočić. Prav tako ni želela razkriti vzroka smrti, zaradi katere so v torek začeli iskalno akcijo, saj iščejo moškega, ki naj bi bil mož pokojne ženske. Policisti so v okolici ustavljala avtobuse, avtomobile, poleg tega so bili oboroženi.

Po neuradnih podatkih naj bi šlo za smrt zaradi prevelikega odmerka mamil, izsledkov obdukcije sicer policija še ni razkrila javnosti. Truplo so policisti našli v skupni shrambi stolpnice, nenavadno dogajanje pa so policiji prijavili stanovalci, ko je ena izmed stanovalk želela vstopiti v shrambo, a tega ni mogla storiti, saj je bil ključ v ključavnici zlomljen. Jutarnji list ob tem poroča, da naj bi bilo truplo »skrito« za kupom stvari.

Policija v zvezi z dogodkom še vedno išče 36-letnega Ž. M., moža pokojne ženske, iskali naj bi ga celo v Dugi Resi, kjer se je rodil. Sosedje so ob tem povedali, da je pokojna O. M. z možem in otrokom živela v najemniškem stanovanju. Otrok naj bi bil v času materine smrti pri babici. Sosedje še pravijo, da je bila pokojna brezposelna, njen mož pa gradbinec. Velikokrat naj bi se glasno prepirala. Policija sumi, da je bilo truplo pokojnice po smrti zaradi prevelikega odmerka mamil iz stanovanja premaknjeno v shrambo.