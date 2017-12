V središču mestu streljal na Tamaro (37), ker je hotela ločitev

BEOGRAD – V torek zjutraj je ravnateljico vrtca Surčin Tamaro Rodić (37) sredi ulice ustrelil mož Duško Rodić (37). Kot piše Blic, sta se zakonca najprej prepirala, nato pa je on izvlekel pištolo in jo dvakrat ustrelil v trebuh, nato pa še sebe v glavo.

Drama se je dogajala pred stanovanjskim blokom, v katerem živijo Rodićevi (Duško in Tamara imata še 8-letno hčer). Po Tamaro so ravno prišli prijatelji z avtomobilom, da se odpeljejo skupaj v službo. Nekateri od njih so povedali, da je bil njun zakon na robu prepada, z ločitvijo pa se Duško nikakor ni mogel sprijazniti.