V smetnjaku našli živo dojenčico, staro le nekaj dni

SARAJEVO – Na starega leta dan so prebivalci na Koševu v Sarajevu iz zabojnika za smeti slišali nenavadne zvoke. Poklicali so policijo, policist je s svetilko posvetil v smetnjak in izvlekel komaj rojeno deklico. Dojenčica je jokala, na glavi je imela kapico, zavita pa je bila v odejo, poroča 24sata.

Policist je dojenčico nemudoma odnesel v policijsko vozilo in jo pričel ogrevati, kmalu zatem pa so jo prepeljali v sarajevski klinični center. Tam so zdravniki ugotovili, da je deklica stara od dva do pet dni.

Matere dojenčice policistom za zdaj še ni uspelo najti, policija pa je skopa tudi z vsemi drugimi informacijami.