V smetnjaku eksplodirala bomba, odpovedali dobrodelni tek

NEW JERSEY – V ameriški zvezni državi New Jersey je danes v košu za smeti ob poti, kjer naj bi potekal dobrodelen maraton, eksplodirala doma narejena bomba. Nihče ni bi poškodovan, dogodek v kraju Seaside Park pa so odpovedali, poročajo tuji mediji.

Poškodovanih ni bilo, saj v času eksplozije v bližini smetnjaka ni bilo udeležencev petkilometrskega teka, saj so začetek preložili zaradi neke sumljive torbe.

Teka, na katerem zbirajo sredstva za marince in mornarje, naj bi se udeležilo več tisoč ljudi.

Državna in zvezna policija preiskujeta eksplozijo. Preiskali so tudi območje, a niso našli nobenega dodatnega eksplozivna telesa, poroča britanski BBC. Prebivalce iz okoli 30 hiš blizu kraja eksplozije so evakuirali.

V eksplozijo doma narejenih bomb so bili leta 2013 na bostonskem maratonu ubiti trije ljudje, 260 je bilo ranjenih. Enega od dveh storilcev, Džoharja Carnajeva, so obsodili na smrt. Njegov brat Tamerlan pa je bil ubit po napadu, ko ga je lovila policija.