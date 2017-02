V Sloveniji aretirali džihadistične teroriste

CELJE, PARIZ – Več francoskih medijev je poročalo, da sta bila v Sloveniji aretirana radikalizirana Francoza, ki sta se v Franciji izognila nadzoru zaradi hišnega pripora in sta bila na poti v Sirijo. Na slovenski policiji so potrdili, da so policisti novembra lani izvedli postopek proti trem osebam, ki so bile v Franciji obravnavane zaradi terorizma.

Potniški vlak

Kot so pojasnili na policiji, so v začetku novembra policisti pri opravljanju rednih nalog na potniškem vlaku, ki vozi na relaciji Celje–Rogatec, izvedli postopek ugotavljanja identitete treh potnikov. Osebe niso imele nobenega potovalnega dokumenta, v postopku pa so navedle, da so državljani Francije. Ker niso imele dokumentov, so jih privedli v policijske prostore z namenom ugotavljanja istovetnosti. V prvi fazi policijskega postopka so navedle lažne osebne podatke, v postopku pa tudi različne oziroma neusklajene izjave o namenu svojega nadaljnjega potovanja.

Kot so povedali na policiji, so z usklajenim sodelovanjem med slovensko policijo in francoskimi varnostnimi organi potrdili identiteto vseh treh oseb v postopku, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so bile vse tri v Franciji že obravnavane zaradi kaznivih dejanj s področja terorizma.

Predani Francozom

V nadaljevanju so francoski pravosodni organi za vse tri osebe posredovali evropske naloge za prijetje in predajo. Po opravljenih zaslišanjih na sodišču v Kopru je preiskovalni sodnik zoper vse tri odredil pripor ter sklep o predaji Franciji. Konec novembra lani so osebe predali francoskim varnostnim organom, so še sporočili s policije. Francoski mediji, med njimi časnik Sud Ouest, so sicer poročali o dveh osebah, ki sta bili na seznamu oseb, ki so pod posebnim nadzorom policije zaradi suma radikalizacije in povezav z džihadizmom. Zato sta se morali redno javljati na lokalni policijski postaji, decembra lani pa jima je po besedah predstavnika tamkajšnjih oblasti Erica Morvana uspelo pobegniti. Prestregli so ju v Sloveniji, ki je po pisanju francoskih medijev pogosto točka postanka za teroriste na poti v Sirijo. Identiteta dvojice ni znana.

Na slovenski policiji so glede neujemanja v poročilu francoskih medijev pojasnili, da je bil opisani primer edini, ki je bil obravnavan v Sloveniji.