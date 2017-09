V skrbeh tudi v Sloveniji? V trgovinah hotel zastrupiti otroško hrano

TÜBINGEN – Nemška policija je danes na jugozahodu Tübingena prijela 55-letnega moškega, ki je trgovinam grozil z zastrupitvijo hrane. Z izsiljevanjem je želel zaslužiti več milijonov evrov, so sporočili s policije. Policija je iskala moškega, ki je trgovinam, potrošniškim organizacijam in policiji pošiljal grozilna pisma, v katerih je grozil, da bo zastrupil otroško hrano v Nemčiji in tujini. K prijetju 55-letnika so pripomogli namigi javnosti. Policijo je namreč o moškem obvestilo več sto ljudi.

Moškega so sicer posnele varnostne kamere, ko je v supermarketu v nemškem mestecu Friedrichshafen na police odlagal hrano. Kasneje so v tem supermarketu odkrili pet zastrupljenih steklenic otroške hrane. Tožilstvo v sosednjem mestu Konstanz je sporočilo, da je moški grozil z zastrupitvijo 20 različnih proizvodov.