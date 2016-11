V rudniku se je porušil strop: z molitvijo za življenja 13 rudarjev

ERZURUM – Turški reševalci se borijo za življenja 13 rudarjev, ki so ostali ujeti v rudniku bakra, potem ko se je porušil strop. Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da so v nesreči na jugovzhodu province Siirt umrli trije rudarji. Strop rudnika se je zrušil pozno v četrtek.

»Reševalno akcijo smo začeli ob svitu, trudimo se rešiti še 13 rudarjev,« so sporočili iz pisarne guvernerja province. Na prizorišču nesreče so reševalne ekipe in psi iz celotne regije. Fotograf agencije AFP, ki je ob rudniku, je sporočil, da so na prizorišču sorodniki rudarjev, starejša ženska moli za nesrečnike, skupaj pa so zakurili ogenj, da se ob njem grejejo. Rudnik je v lasti zasebnega podjetja, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu, ki pa ni razkrila imena podjetja.

Pred več kot dvema letoma se je zgodila najhujša rudniška nesreča v Turčiji, ko je v rudniku premoga v Somi na zahodu Turčije umrl 301 rudar. Tožilstvo zahteva dosmrtno zaporno kazen za osem uradnikov rudnika, sojenje pa še vedno poteka.

Strokovnjaki ocenjujejo, da ima Turčija nadpovprečno smrtnost v svojih rudnikih, večino žrtev pa so zahtevale nesreče v tistih, ki so v zasebni lasti.