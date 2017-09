V riti tihotapil kilo zlata

KOLOMBO – Cariniki na otoški državi Šrilanka so prijeli moškega, ki je bil nemiren in v bolečinah. Vedenje 45-letnika je bilo tako sumljivo, da so stopili k njemu in ga pred začudenimi potniki na letališču tudi odpeljali na zaslišanje. Možakarju se je uspelo prebiti v čakalnico za polete, nato pa ni več mogel hoditi.

Moški je bil zgolj kurir organizirane kriminalne združbe, ki v Indijo tihotapi zlato.

»Opravili smo rutinsko skeniranje, ker smo opazili, da le s težavo hodi in je v velikih bolečinah,« je v ponedeljek na novinarski konferenci povedal predstavnik mednarodnega letališča v Kolombu Sunil Jayaratne. Sledila je podrobnejša preiskava in izkazalo se je, da je imel v zadnjici skritih 904 gramov zlata v plastičnih vrečkah. Zlato je bilo v obliki ploščic in šestih verižic, njegova vrednost pa je bila približno 25.000 evrov. Oblasti so zlato možakarju zaplenile in ga kaznovale z globo 1300 evrov.

Moški je bil kurir organizirane kriminalne združbe, ki s Šrilanke v Indijo tihotapi zlato. Potniki imajo lahko razumne količine nakita, dajatve za uvoz dragocenih kovin so majhne, pri takšnih količinah zlata pa gre v resnici za pranje denarja od preprodaje mamil.