V požaru umrlo več kot 40 bolnikov in zdravnikov

SEUL – V petek zjutraj se je v Južni Koreji zgodila tragedija, ki je terjala najmanj 41 žrtev, več kot 130 ljudi pa je bilo ranjenih, ko je v bolnišnici izbruhnil požar. To je bil eden najbolj tragičnih požarov, ki so v zadnjih letih prizadeli to azijsko državo. Med smrtnimi žrtvami so tri osebe, ki so bile v bolnišnici zaposlene, in več ljudi z intenzivne nege na oddelku za bolezni dihal.

94 starostnikov so pravočasno evakuirali.

Ogenj je izbruhnil na urgenci bolnišnice Sejong v mestu Mirjang, ob prihodu gasilcev se je že razširil na prvo nadstropje. Gasilci so razbili okna drugega nadstropja, da so lahko rešili ujete bolnike. Dim se je po stavbi širil z bliskovito hitrostjo po osrednjem stopnišču, na srečo pa so požar pogasili, še preden bi dosegel tretje nadstropje.

Vse žrtve so bile v osrednji stavbi, medtem ko so vseh 94 starostnikov, ki so bili v sosednji stavbi, varno evakuirali, nekatere so gasilci nosili na hrbtu. Še vedno je 16 ranjenih v kritičnem stanju, zaradi česar bo število žrtev verjetno še naraslo. Večina umrlih se je zdravila zaradi težav z dihanjem, za njih je bil usoden gost dim. Za časa nesreče sta na urgenci delala dva zdravnika in devet medicinskih sester. Od osebja so umrli zdravnik, ki je delal na urgenci, ter medicinska sestra in njena asistentka v drugem nadstropju. Spomnimo se, da je bil prejšnji teden požar v motelu v Seulu usoden za šest ljudi, policija je prijela osumljenca, ki naj bi ogenj podtaknil, ker mu zaradi opitosti niso hoteli dati sobe.