V požaru umrlo sedem bratov in sester

FUDŽAJRA – V Združenih arabskih emiratih je danes zagorela stanovanjska hiša. Zaradi vdihavanja dima je umrlo sedem bratov in sester, med njimi trije dečki in štiri deklice v starosti od 5 do 13 let. V tej državi vsako leto kljub prizadevanju tamkajšnjih oblasti zabeležijo več sto požarov, vendar so žrtve redke. Mati umrlih otrok iz Fudžajre se je ob zori zbudila in zavohala dim, nato pa je poklicala reševalce. Ob njihovem prihodu so odkrili trupla njenih sedmih otrok.

Preiskovalci so zaradi tragičnega incidenta uvedli preiskavo, tamkajšnje prebivalce pa so pozvali, naj za večjo varnost v svoje domove namestijo detektor dima.